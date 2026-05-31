La Rue est à nous – Pustule Porn, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Pustule Porn Samedi 20 juin, 19h45 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:45:00+02:00 – 2026-06-20T20:15:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:45:00+02:00 – 2026-06-20T20:15:00+02:00

Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité. Pustule Porn, c’est une meuf et un mec qui s’aiment. Et le meilleur pote de ce dernier, avec qui il partage un peu plus que des parties de FIFA…

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une kermesse décomplexée, avec jeux d’adresse et chamboule-tout. Tout, y compris l’hétéronormativité.

© Maxence Knepper