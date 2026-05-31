La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Shuut : ils parlent Vendredi 19 juin, 17h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00
Les poubelles se rebiffent dans cette complainte du 21e siècle, cet opéra plastique qui dit notre rapport à l’altérité et à l’environnement. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.
Tout public
Création
Production des Ateliers Frappaz
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Les poubelles se rebiffent dans cet opéra plastique. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.
© Maxence Knepper
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- CLUTCH LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026
- DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne 11 juin 2026