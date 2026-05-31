La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Shuut : ils parlent Samedi 20 juin, 14h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00

Les poubelles se rebiffent dans cette complainte du 21e siècle, cet opéra plastique qui dit notre rapport à l’altérité et à l’environnement. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.

Tout public

Création

Production des Ateliers Frappaz

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Les poubelles se rebiffent dans cet opéra plastique. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.

© Maxence Knepper