Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

La Rue est à nous – Shuut : ils parlent, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ateliers Frappaz

Adresse : 16 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

La Rue est à nous – Shuut : ils parlent Samedi 20 juin, 14h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:30:00+02:00

Les poubelles se rebiffent dans cette complainte du 21e siècle, cet opéra plastique qui dit notre rapport à l’altérité et à l’environnement. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.

Tout public
Création
Production des Ateliers Frappaz

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Les poubelles se rebiffent dans cet opéra plastique. Car si les rebuts pouvaient parler, pas sûr que ce ne soient pas les humains qu’ils finiraient par traiter d’ordures.

© Maxence Knepper

À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)