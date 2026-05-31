La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie Samedi 20 juin, 15h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

2060. La maire de Villeurbanne annonce une grande nouvelle : la cité va être rasée pour laisser place à une forêt. Deux ouvriers sont chargés de tout dynamiter. Un duo à la Grande Vadrouille, plein de maladresse, de franglish et de situations explosives…

Tout public

Création

Production des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2060. Villeurbanne va être rasée pour laisser place à une forêt. Deux ouvriers sont chargés de tout dynamiter…

© Maxence Knepper