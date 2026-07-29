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AGENDA · Plougastel-Daoulas

La Rue Kétanou Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

dimanche 17 janvier 2027 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route Santik Beneat
Adresse
Espace Avel Vor
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

La Rue Kétanou

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 17:00:00
fin : 2027-01-17

Date(s) :
2027-01-17

Depuis plus de vingt ans, le groupe culture une chanson libre et fraternelle. Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leite, le souffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2026) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par Guem et passée par Playing For Change (Manu Chao).

Informations pratiques
Placement libre, debout.
Réservation recommandée.   .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30 

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English :

L’événement La Rue Kétanou Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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