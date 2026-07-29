La Rue Kétanou Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

La Rue Kétanou

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 17:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Depuis plus de vingt ans, le groupe culture une chanson libre et fraternelle. Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leite, le souffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2026) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par Guem et passée par Playing For Change (Manu Chao).

Informations pratiques

Placement libre, debout.

Réservation recommandée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Rue Kétanou Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue