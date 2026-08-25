La Ruée vers le sport 2026 Carré Feydeau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 11:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir les clubs nantais à travers des initiations, démonstrations et animations tout au long de la journée. Une belle occasion de tester de nouvelles disciplines et de partager un moment sportif en famille ou entre amis !

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000

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