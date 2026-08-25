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La Ruée vers le sport 2026 Carré Feydeau Nantes

samedi 5 septembre 2026 · Carré Feydeau · Nantes

La Ruée vers le sport 2026 Carré Feydeau Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Carré Feydeau
Adresse
Parvis Neptune
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 11:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Venez découvrir les clubs nantais à travers des initiations, démonstrations et animations tout au long de la journée. Une belle occasion de tester de nouvelles disciplines et de partager un moment sportif en famille ou entre amis !

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/OMSNantes/


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