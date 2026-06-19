Bon-Encontre

LA SAGA DES PASSIONS

Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

La Saga des Passions est une comédie déjantée qui revisite les séries cultes des années 70 à 90. Entre nostalgie et satire du monde actuel, les personnages emblématiques de la télévision se retrouvent dans un univers aussi drôle qu’absurde, où tout le monde peut devenir une vedette.

“La Saga des Passions” vous conduira de Dallas à une petite maison dans la prairie de Walnut Grove, en passant par les dossiers non classés du FBI des agents Mulder et Scully et les Urgences de George Clooney. Et d’autres surprises sont au rendez-vous… L’époque est à la nostalgie mais l’intrigue de cette comédie se déroule de nos jours. La famille Ewing ne fore plus de pétrole mais détient 90% des fast-foods du Texas et les Drôles de Dames sont botoxées ! La Saga des Passions n’est pas seulement une parodie mais le miroir déformant de notre quotidien où chacun peut devenir une vedette sans avoir aucun talent…

Ces 15 comédien(ne)s n’en manquent pas et vous invitent pour 1h30 de passions, de rires et de dopamine !

Réservations au 05 53 96 97 99. .

Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA SAGA DES PASSIONS

The Saga of Passions is a wacky comedy that reimagines cult TV series from the 1970s to the 1990s. Blending nostalgia with satire of the modern world, iconic TV characters find themselves in a universe that is as funny as it is absurd, where anyone can become a star.

L’événement LA SAGA DES PASSIONS Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Destination Agen