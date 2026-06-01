La Saint-Laurent courses cyclistes Élites Nationales Montpinchon
La Saint-Laurent courses cyclistes Élites Nationales Montpinchon mardi 11 août 2026.
Montpinchon
La Saint-Laurent courses cyclistes Élites Nationales
Bourg Montpinchon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 13:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Samedi 8 courses ACCESS catégories 1/2/3/4. Départ 14h.
Dimanche 9 matin randonnée cycliste féminine. Départ 10h. Ouverte à toutes et vélo électrique accepté.
Dimanche 9 U19 (juniors). Départ 14h30.
Lundi 10 courses OPEN 2-OPEN 3. Départ 14h30.
Mardi 11 Elites Nationales. Départ 13h. .
Bourg Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 6 42 90 39 19
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English : La Saint-Laurent courses cyclistes Élites Nationales
L’événement La Saint-Laurent courses cyclistes Élites Nationales Montpinchon a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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