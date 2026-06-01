Montpinchon

La Saint-Laurent courses cyclistes Open 2-Open 3

Bourg Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-10 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Samedi 8 courses ACCESS catégories 1/2/3/4. Départ 14h.

Dimanche 9 matin randonnée cycliste féminine. Départ 10h. Ouverte à toutes et vélo électrique accepté.

Dimanche 9 U19 (juniors). Départ 14h30.

Lundi 10 courses OPEN 2-OPEN 3. Départ 14h30.

Mardi 11 Elites Nationales. Départ 13h. .

Bourg Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 6 42 90 39 19

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English : La Saint-Laurent courses cyclistes Open 2-Open 3

L’événement La Saint-Laurent courses cyclistes Open 2-Open 3 Montpinchon a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme