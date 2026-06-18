Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon
Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon jeudi 13 août 2026.
Montpinchon
Visite de la ferme du Hameau Guilbert
Montpinchon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Visite de la ferme du Hameau Guilbert, à la rencontre des animaux, au coeur de la vie à la ferme et de nos traditions normandes. Vivez l’expérience en participant aux activités de la ferme !
Jusqu’au 30 septembre, le mardi matin à 9h30 et le jeudi à 14h30 à Montpinchon.
Sur réservation par SMS au 06 32 91 70 25. .
Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 6 32 91 70 25
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English : Visite de la ferme du Hameau Guilbert
L’événement Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon a été mis à jour le 2026-06-13 par Coutances Tourisme
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