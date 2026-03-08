LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE Montpellier
LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE Montpellier mardi 17 mars 2026.
LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
La Saint Patrick au Drapeau Rouge
Rendez-vous le 17 mars au Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) pour la Saint Patrick !
Au programme deux bières brassées sur place, une Irish Red Ale et un Oatmeal Stout.
La Saint Patrick au Drapeau Rouge
Rendez-vous le 17 mars au Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) pour la Saint Patrick !
Au programme deux bières brassées sur place, une Irish Red Ale et un Oatmeal Stout. .
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Patrick’s Day at the Red Flag
Join us on March 17 at Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) for Saint Patrick’s Day!
On the program: two beers brewed on site, an Irish Red Ale and an Oatmeal Stout.
L’événement LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT MONTPELLIER