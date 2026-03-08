LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

La Saint Patrick au Drapeau Rouge

Rendez-vous le 17 mars au Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) pour la Saint Patrick !

Au programme deux bières brassées sur place, une Irish Red Ale et un Oatmeal Stout.

La Saint Patrick au Drapeau Rouge

Rendez-vous le 17 mars au Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) pour la Saint Patrick !

Au programme deux bières brassées sur place, une Irish Red Ale et un Oatmeal Stout. .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Patrick’s Day at the Red Flag

Join us on March 17 at Drapeau Rouge (53 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 Montpellier) for Saint Patrick’s Day!

On the program: two beers brewed on site, an Irish Red Ale and an Oatmeal Stout.

L’événement LA SAINT PATRICK AU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT MONTPELLIER