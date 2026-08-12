AGENDA · Cazères
LA SAISON DE RUGBY REPREND ! Cazères
vendredi 4 septembre 2026 · Cazères
Informations pratiques
Cazères
LA SAISON DE RUGBY REPREND !
STADE DE RUGBY Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-12
LA SAISON REPREND !
L’École de Rugby UCF XV fait sa rentrée et accueille tous les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses .
STADE DE RUGBY Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie edrucfxv@gmail.com
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English :
THE SEASON IS BACK!
L’événement LA SAISON DE RUGBY REPREND ! Cazères a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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