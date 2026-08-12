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AGENDA · Cazères

LA SAISON DE RUGBY REPREND ! Cazères

vendredi 4 septembre 2026 · Cazères

LA SAISON DE RUGBY REPREND ! Cazères

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
STADE DE RUGBY
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cazères

LA SAISON DE RUGBY REPREND !

STADE DE RUGBY Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-12

LA SAISON REPREND !
L’École de Rugby UCF XV fait sa rentrée et accueille tous les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses   .

STADE DE RUGBY Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie   edrucfxv@gmail.com

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English :

THE SEASON IS BACK!

L’événement LA SAISON DE RUGBY REPREND ! Cazères a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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