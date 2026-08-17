DON DE SANG SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

Informations pratiques

Cazères

DON DE SANG

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 13:30:00

Date(s) :

2026-08-17

DON DE SANG à la salle Michel BON

Rendez vous le 17 Aout pour le don de sang .

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

BLOOD DRIVE at the Michel BON Hall

L’événement DON DE SANG Cazères a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE