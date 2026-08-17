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AGENDA · Cazères

DON DE SANG SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

lundi 17 août 2026 · SALLE DES FETES MICHEL BON · Cazères

DON DE SANG SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
SALLE DES FETES MICHEL BON
Adresse
Rue des capucins
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cazères

DON DE SANG

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 13:30:00

Date(s) :
2026-08-17

DON DE SANG à la salle Michel BON
Rendez vous le 17 Aout pour le don de sang   .

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

BLOOD DRIVE at the Michel BON Hall

L’événement DON DE SANG Cazères a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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