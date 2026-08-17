AGENDA · Cazères
DON DE SANG SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères
lundi 17 août 2026 · SALLE DES FETES MICHEL BON · Cazères
Informations pratiques
Cazères
DON DE SANG
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 13:30:00
Date(s) :
2026-08-17
DON DE SANG à la salle Michel BON
Rendez vous le 17 Aout pour le don de sang .
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
BLOOD DRIVE at the Michel BON Hall
L’événement DON DE SANG Cazères a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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