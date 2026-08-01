VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères
vendredi 14 août 2026 · MAISON GARONNE · Cazères
Informations pratiques
Cazères
VISITE GUIDÉE
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! Ce vendredi, on découvre ensemble l’envers du décor de l’exposition temporaire Essentielle toucher, odorat, ouïe … vos sens seront dans tous leurs états.
A partir de 7 ans / Durée ~ 1h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
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English :
All summer long, Maison Garonne is offering activities for all ages! This Friday, let’s explore together what goes on behind the scenes of the temporary exhibition *Essentielle*: touch, smell, taste… your senses will be in for a treat.
L’événement VISITE GUIDÉE Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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