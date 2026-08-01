UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cazères

CARTE POSTALE AU CURCUMA MAISON GARONNE Cazères

samedi 8 août 2026 · MAISON GARONNE · Cazères

CARTE POSTALE AU CURCUMA MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
MAISON GARONNE
Adresse
2 rue du Quai Notre Dame
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Cazères

CARTE POSTALE AU CURCUMA

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Choisir des plantes, les disposer pour créer une carte originale en nuance d’orangés pour raconter ses vacances à ses amis et sa famille.
A partir de 7 ans / Durée ~ 2h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3  .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93  maison-garonne@mairie-cazeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose some plants and arrange them to create a unique card in shades of orange to share stories of your vacation with friends and family.

L’événement CARTE POSTALE AU CURCUMA Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Cazères (Haute-Garonne)