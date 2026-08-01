CARTE POSTALE AU CURCUMA MAISON GARONNE Cazères
samedi 8 août 2026 · MAISON GARONNE · Cazères
Informations pratiques
Cazères
CARTE POSTALE AU CURCUMA
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Choisir des plantes, les disposer pour créer une carte originale en nuance d’orangés pour raconter ses vacances à ses amis et sa famille.
A partir de 7 ans / Durée ~ 2h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choose some plants and arrange them to create a unique card in shades of orange to share stories of your vacation with friends and family.
L’événement CARTE POSTALE AU CURCUMA Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Cazères (Haute-Garonne)
- BALADE SENSORIELLE MAISON GARONNE Cazères 5 août 2026
- VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères 7 août 2026
- NATURE EN BOÎTES MAISON GARONNE Cazères 8 août 2026
- VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE 31220 Place de L Hôtel de ville Cazères 12 août 2026
- VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères 14 août 2026