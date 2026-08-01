CARTE POSTALE AU CURCUMA MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Cazères

CARTE POSTALE AU CURCUMA

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Choisir des plantes, les disposer pour créer une carte originale en nuance d’orangés pour raconter ses vacances à ses amis et sa famille.

A partir de 7 ans / Durée ~ 2h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose some plants and arrange them to create a unique card in shades of orange to share stories of your vacation with friends and family.

L’événement CARTE POSTALE AU CURCUMA Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE