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VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères

vendredi 7 août 2026 · MAISON GARONNE · Cazères

VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
MAISON GARONNE
Adresse
2 rue du Quai Notre Dame
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Cazères

VISITE GUIDÉE

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! Ce vendredi, on découvre ensemble l’envers du décor de l’exposition temporaire Essentielle toucher, odorat, ouïe … vos sens seront dans tous leurs états.
A partir de 7 ans / Durée ~ 1h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3  .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93  maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

All summer long, Maison Garonne is offering activities for all ages! This Friday, let’s explore together what goes on behind the scenes of the temporary exhibition *Essentielle*: touch, smell, taste… your senses will be in for a treat.

L’événement VISITE GUIDÉE Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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