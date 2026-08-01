VISITE GUIDÉE MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Cazères

VISITE GUIDÉE

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! Ce vendredi, on découvre ensemble l’envers du décor de l’exposition temporaire Essentielle toucher, odorat, ouïe … vos sens seront dans tous leurs états.

A partir de 7 ans / Durée ~ 1h / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

All summer long, Maison Garonne is offering activities for all ages! This Friday, let’s explore together what goes on behind the scenes of the temporary exhibition *Essentielle*: touch, smell, taste… your senses will be in for a treat.

L’événement VISITE GUIDÉE Cazères a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE