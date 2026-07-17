SCIENCE TOUR PYRÉNÉES HALLE MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Cazères

SCIENCE TOUR PYRÉNÉES

HALLE MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Les Petits Débrouillards font le tour des Pyrénées et s’arrêtent à Cazères avec Gaston le Fourgon pour nous parler d’eau, de climat et de biodiversité.

Au programme jeux et discussions pour petites et grands ! .

HALLE MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

The Petits D%E9brouillards are touring the Pyr%E9n%E9es and are stopping in Caz%E8res with Gaston the Van to talk to us about water, climate, and biodiversity.

L’événement SCIENCE TOUR PYRÉNÉES Cazères a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE