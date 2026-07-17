UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cazères

SCIENCE TOUR PYRÉNÉES HALLE MAISON GARONNE Cazères

vendredi 28 août 2026 · HALLE MAISON GARONNE · Cazères

SCIENCE TOUR PYRÉNÉES HALLE MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
HALLE MAISON GARONNE
Adresse
2 rue du Quai Notre Dame
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cazères

SCIENCE TOUR PYRÉNÉES

HALLE MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Les Petits Débrouillards font le tour des Pyrénées et s’arrêtent à Cazères avec Gaston le Fourgon pour nous parler d’eau, de climat et de biodiversité.
Au programme jeux et discussions pour petites et grands !   .

HALLE MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93  maison-garonne@mairie-cazeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Petits D%E9brouillards are touring the Pyr%E9n%E9es and are stopping in Caz%E8res with Gaston the Van to talk to us about water, climate, and biodiversity.

L’événement SCIENCE TOUR PYRÉNÉES Cazères a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Cazères (Haute-Garonne)