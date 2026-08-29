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AGENDA · La Haye

La saison des ours Salle Le Libert’Haye La Haye

jeudi 8 octobre 2026 · Salle Le Libert'Haye · La Haye

La saison des ours Salle Le Libert’Haye La Haye

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Le Libert'Haye
Adresse
29 Rue de la Libération
Ville
50250 La Haye
Département
Manche
Tarif

La Haye

La saison des ours

Salle Le Libert’Haye 29 Rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 10:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.
De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier.
Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille et le printemps qui approche et avec lui, tout qui se transforme… Inspiré du conte de Boucle d’Or, La saison des ours est un spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore, pour accompagner l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits.

Durée 25 min.
Âge 12 mois +.   .

Salle Le Libert’Haye 29 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  culture@la-haye.fr

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English : La saison des ours

L’événement La saison des ours La Haye a été mis à jour le 2026-09-01 par CD50 Culture

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