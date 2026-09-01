Informations pratiques

La Haye

Promenade contée Fabrique ton herbier

D62A La Haye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

À la découverte de la flore locale à travers une jolie balade contée en pleine nature.

Viens en savoir plus sur les fleurs, les feuilles et les empruntes d’animaux que tu vois sur le chemin, et apprends à réaliser ton herbier.

À partir de 4 ans .

D62A La Haye 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Promenade contée Fabrique ton herbier

L’événement Promenade contée Fabrique ton herbier La Haye a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray