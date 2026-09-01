Promenade contée Fabrique ton herbier La Haye
mercredi 23 septembre 2026 · La Haye
Informations pratiques
La Haye
Promenade contée Fabrique ton herbier
D62A La Haye Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
À la découverte de la flore locale à travers une jolie balade contée en pleine nature.
Viens en savoir plus sur les fleurs, les feuilles et les empruntes d’animaux que tu vois sur le chemin, et apprends à réaliser ton herbier.
À partir de 4 ans .
D62A La Haye 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
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English : Promenade contée Fabrique ton herbier
L’événement Promenade contée Fabrique ton herbier La Haye a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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