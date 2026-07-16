Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay Salle Le Libert’Haye La Haye

Informations pratiques

La Haye

Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay

Salle Le Libert’Haye 29 rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Une réflexion émouvante et hilarante sur la peur de l’échec et le tourbillon de la création

Retiré dans sa longère angevine, Yohann Metay a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant de vente de fromages de chèvre et de yoga, il aspire à la paix.

La découverte d’une vieille critique le concernant va cependant remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une nouvelle aventure.

À la fois sincère et drôle, le spectacle mêle personnages singuliers et situations comiques, avec pour résultat une création à l’efficacité redoutable. Yohann Metay brille par ses talents d’improvisateur et d’interprète hors pair. Inventif, ce sublime sabotage entraîne les spectateurs dans un tourbillon de burlesque et de questionnements existentiels sur le temps qui passe.

D’une sincérité et d’une drôlerie bluffantes, il enchaîne les situations burlesques et les personnages avec un talent redoutable . TÉLÉRAMA (TTTT)

Théâtre, humour 1h40 Tout public, dès 12 ans .

Salle Le Libert’Haye 29 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

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English : Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay

L’événement Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay La Haye a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture