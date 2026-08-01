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AGENDA · Nancray

La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises Nancray

lundi 17 août 2026 · Nancray

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
25360 Nancray
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Nancray

La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises

Nancray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 21:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Au fil de l’été, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce fromage d’exception dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Cette étape au musée des Maisons comtoises sera l’occasion de partager un moment authentique autour du savoir-faire et des traditions qui font la renommée du Comté.

Au programme découvertes, partage et gourmandise
De nombreuses animations gratuites et accessibles à tous attendent les visiteurs
• Dégustations commentées de Comté pour découvrir les différentes saveurs du Comté et mieux comprendre sa filière.
• Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour apprendre en s’amusant.
• L’École du Comté des ateliers pédagogiques pour percer les secrets de fabrication de ce fromage emblématique.
• Ateliers culinaires des idées recettes et accords gourmands pour sublimer le Comté au quotidien.   .

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises

L’événement La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-08-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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