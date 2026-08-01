La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises Nancray
lundi 17 août 2026 · Nancray
Informations pratiques
Nancray
La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises
Nancray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 21:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Au fil de l’été, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce fromage d’exception dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Cette étape au musée des Maisons comtoises sera l’occasion de partager un moment authentique autour du savoir-faire et des traditions qui font la renommée du Comté.
Au programme découvertes, partage et gourmandise
De nombreuses animations gratuites et accessibles à tous attendent les visiteurs
• Dégustations commentées de Comté pour découvrir les différentes saveurs du Comté et mieux comprendre sa filière.
• Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour apprendre en s’amusant.
• L’École du Comté des ateliers pédagogiques pour percer les secrets de fabrication de ce fromage emblématique.
• Ateliers culinaires des idées recettes et accords gourmands pour sublimer le Comté au quotidien. .
Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises
L’événement La Savoureuse tournée du Comté au musée des Maisons comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-08-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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