Nancray

Tournée musicale itinérante au rythme du cheval

musée des maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Rencontre Appeaux avec la flûtiste Annie Ploquin-Rignol, prolongez votre réflexion par le sensible grâce une découverte des appeaux serez-vous capable d’identifier de quels oiseaux il s’agit ? Les enfants, et tout autant leurs parents, adorent ce moment ludique où l’humain siffle si joliment qu’on croit qu’il va prendre son envol. .

musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournée musicale itinérante au rythme du cheval

L’événement Tournée musicale itinérante au rythme du cheval Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)