Tournée musicale itinérante au rythme du cheval Nancray
Tournée musicale itinérante au rythme du cheval Nancray jeudi 20 août 2026.
Nancray
Tournée musicale itinérante au rythme du cheval
musée des maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Rencontre Appeaux avec la flûtiste Annie Ploquin-Rignol, prolongez votre réflexion par le sensible grâce une découverte des appeaux serez-vous capable d’identifier de quels oiseaux il s’agit ? Les enfants, et tout autant leurs parents, adorent ce moment ludique où l’humain siffle si joliment qu’on croit qu’il va prendre son envol. .
musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée musicale itinérante au rythme du cheval
L’événement Tournée musicale itinérante au rythme du cheval Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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