Soirée astronomique & Nuit au Musée Rue du Musée Nancray

Nancray

Soirée astronomique & Nuit au Musée

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 23:59:00

Date(s) :

2026-08-17

Au coucher du soleil, sur la partie haute du site, l’Association Astronomique de Franche-Comté installera une dizaine de télescopes et proposera aux curieux d’observer les astres.

L’occasion de rencontrer et d’écouter ces passionnés, et d’en apprendre un peu plus sur le cosmos.

Ceux qui le souhaitent seront invités à prolonger la nuit sous tente ou à la belle étoile dans le parc du musée, où un petit-déjeuner leur sera proposé de bon matin.

Évènement reporté le 19 août en cas de mauvais temps. .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : Soirée astronomique & Nuit au Musée

L’événement Soirée astronomique & Nuit au Musée Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)