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La Schola Cantorum de Nantes, concert Ombre et Lumière, Eglise Saint Martin, Vertou

dimanche 11 octobre 2026 · Eglise Saint Martin · Vertou

La Schola Cantorum de Nantes, concert Ombre et Lumière, Eglise Saint Martin, Vertou

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Eglise Saint Martin
Adresse
Place Saint-Martin, Vertou
Ville
44120 Vertou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit - 10 ans,

La Schola Cantorum de Nantes, concert Ombre et Lumière Dimanche 11 octobre, 16h00 Eglise Saint Martin Loire-Atlantique

Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit – 10 ans,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Événement Musical à Vertou : Chef-d’œuvres Sacrés romantiques
La Schola Cantorum de Nantes a le plaisir de vous inviter à son prochain concert exceptionnel. Laissez-vous emporter par la ferveur et la beauté de deux œuvres magistrales du répertoire sacré du XIXe siècle, rarement réunies sur scène.
Solistes : Ombeline Guetny : soprano, Alix Leparoux : alto, François Baud : ténor, Jean-Louis Serre : basse
Piano : Laurence Chiffoleau
Direction : Thierry Bréhu
Au Programme
Le Requiem d’Anton Bruckner : Une œuvre de jeunesse d’une intense profondeur émotionnelle, préfigurant les grandes symphonies du maître autrichien.
La Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai : Une pièce lumineuse et vibrante, alliant la rigueur germanique à la grâce mélodique de l’un des grands compositeurs du romantisme allemand.
Billetterie

Eglise Saint Martin Place Saint-Martin, Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/la-schola-cantorum-de-nantes-concert-ombre-et-lumiere »}]
Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai Solistes : Ombeline Guetny, Alix Leparoux, François Baud, Jean-Louis Serre, Piano : Laurence Chiffoleau, Direction : Thierry Bréhu

La Schola Cantorum de Nantes

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