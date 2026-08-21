La Schola Cantorum de Nantes, concert Ombre et Lumière, Eglise Saint Martin, Vertou
dimanche 11 octobre 2026 · Eglise Saint Martin · Vertou
Informations pratiques
La Schola Cantorum de Nantes, concert Ombre et Lumière Dimanche 11 octobre, 16h00 Eglise Saint Martin Loire-Atlantique
Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit – 10 ans,
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00
Événement Musical à Vertou : Chef-d’œuvres Sacrés romantiques
La Schola Cantorum de Nantes a le plaisir de vous inviter à son prochain concert exceptionnel. Laissez-vous emporter par la ferveur et la beauté de deux œuvres magistrales du répertoire sacré du XIXe siècle, rarement réunies sur scène.
Solistes : Ombeline Guetny : soprano, Alix Leparoux : alto, François Baud : ténor, Jean-Louis Serre : basse
Piano : Laurence Chiffoleau
Direction : Thierry Bréhu
Au Programme
Le Requiem d’Anton Bruckner : Une œuvre de jeunesse d’une intense profondeur émotionnelle, préfigurant les grandes symphonies du maître autrichien.
La Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai : Une pièce lumineuse et vibrante, alliant la rigueur germanique à la grâce mélodique de l’un des grands compositeurs du romantisme allemand.
Billetterie
Eglise Saint Martin Place Saint-Martin, Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/la-schola-cantorum-de-nantes-concert-ombre-et-lumiere »}]
Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai Solistes : Ombeline Guetny, Alix Leparoux, François Baud, Jean-Louis Serre, Piano : Laurence Chiffoleau, Direction : Thierry Bréhu
La Schola Cantorum de Nantes
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