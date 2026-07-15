LA SELVA CANTA Cantan las flores Scène Volubile Guissény

Informations pratiques

Guissény

LA SELVA CANTA Cantan las flores

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

La Selva Canta mêle musiques traditionnelles de la côte atlantique du Mexique, folklores d’Europe du Nord, sonorités ouest-africaines et chants bretons. Formé par Yesenia García León et Olivier Catteau, le duo s’enrichit avec Elsa Corre et Michael Avron. Leur répertoire combine compositions originales et musiques mexicaines, mêlant jarana, accordéon, basse et voix jarocho-bretonnes. Leur album Cantan las flores est sorti en 2025 et le quartet est en tournée. .

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

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English :

L’événement LA SELVA CANTA Cantan las flores Guissény a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne