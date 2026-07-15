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AGENDA · Guissény

LA SELVA CANTA Cantan las flores Scène Volubile Guissény

vendredi 21 août 2026 · Scène Volubile · Guissény

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Scène Volubile
Adresse
6 rue de l’église
Ville
29880 Guissény
Département
Finistère
Tarif

Guissény

LA SELVA CANTA Cantan las flores

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :
2026-08-21

La Selva Canta mêle musiques traditionnelles de la côte atlantique du Mexique, folklores d’Europe du Nord, sonorités ouest-africaines et chants bretons. Formé par Yesenia García León et Olivier Catteau, le duo s’enrichit avec Elsa Corre et Michael Avron. Leur répertoire combine compositions originales et musiques mexicaines, mêlant jarana, accordéon, basse et voix jarocho-bretonnes. Leur album Cantan las flores est sorti en 2025 et le quartet est en tournée.   .

Scène Volubile 6 rue de l’église Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45 

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English :

L’événement LA SELVA CANTA Cantan las flores Guissény a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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