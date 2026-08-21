La semaine bleue, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

La semaine bleue Lundi 5 octobre, 10h00 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

La Semaine Bleue, coordonnée par l’Uniopss, met en lumière les contributions de tous les « vieux », quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles.

Le programme à Draguignan, organisé par le CCAS, vous propose plusieurs activités dans le cadre de cette semaine. Le programme complet sera bientôt disponible.

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

du 5 au 10 octobre