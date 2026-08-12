La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne
lundi 12 octobre 2026 · Gavray Sur sienne · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
La Semaine Bleue jeux intergénérationnels
Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:00:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées jeux intergénérationnels.
Rendez-vous à partir de 14h chez Familles Rurales. .
Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : La Semaine Bleue jeux intergénérationnels
L’événement La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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