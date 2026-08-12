La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue jeux intergénérationnels

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées jeux intergénérationnels.

Rendez-vous à partir de 14h chez Familles Rurales. .

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Semaine Bleue jeux intergénérationnels

L’événement La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme