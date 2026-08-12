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La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

lundi 12 octobre 2026 · Gavray Sur sienne · Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Gavray Sur sienne
Adresse
38 Rue de la Poterie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue jeux intergénérationnels

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:00:00
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-12

La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées jeux intergénérationnels.
Rendez-vous à partir de 14h chez Familles Rurales.   .

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : La Semaine Bleue jeux intergénérationnels

L’événement La Semaine Bleue jeux intergénérationnels Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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