Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

La Semaine Bleue projection Chers parents

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre de La Semaine Bleue, en partenariat avec le CLIC du Coutançais, projection Chers parents au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer, le dimanche 4 octobre à 15h.

Tarif unique de 4 €. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : La Semaine Bleue projection Chers parents

L’événement La Semaine Bleue projection Chers parents Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme