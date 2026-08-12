La Semaine Bleue tennis de table Gavray Gavray-sur-Sienne
vendredi 9 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
La Semaine Bleue tennis de table
Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:30:00
Date(s) :
2026-10-09
La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées tennis de table.
De 14h30-16h30 au gymnase. .
Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : La Semaine Bleue tennis de table
L’événement La Semaine Bleue tennis de table Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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