UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue tennis de table Gavray Gavray-sur-Sienne

vendredi 9 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue tennis de table Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Gavray
Adresse
32 Rue Vieille Rue
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue tennis de table

Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:30:00

Date(s) :
2026-10-09

La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées tennis de table.
De 14h30-16h30 au gymnase.   .

Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Semaine Bleue tennis de table

L’événement La Semaine Bleue tennis de table Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gavray-sur-Sienne (Manche)