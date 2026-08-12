La Semaine Bleue tennis de table Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

La Semaine Bleue tennis de table

Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:30:00

fin : 2026-10-09 16:30:00

Date(s) :

2026-10-09

La Semaine Bleue semaine nationale des retraités et des personnes âgées tennis de table.

De 14h30-16h30 au gymnase. .

Gavray 32 Rue Vieille Rue Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : La Semaine Bleue tennis de table

L’événement La Semaine Bleue tennis de table Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme