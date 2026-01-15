La semaine des restaurants

Restaurants de Biarritz et Pays Basque Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-16

Du 16 au 22 mars, la Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux des nombreux restaurants à Biarritz et aussi dans le Pays Basque.

Ils vous proposent un déjeuner et un dîner, comprenant une entrée, un plat et un dessert, hors boissons.

Contacter directement les restaurants pour réserver

La liste des restaurants sera en ligne le lundi 9 mars. .

Restaurants de Biarritz et Pays Basque Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La semaine des restaurants

L’événement La semaine des restaurants Biarritz a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Biarritz