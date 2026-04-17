Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Triology

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Triology

Une soirée jazz entre swing et be-bop au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le Vendredi 17 avril, le Prohibido Jazz Club accueille Triology, un trio qui puise son inspiration dans les racines du jazz, du swing et du be-bop.

À travers un répertoire mêlant compositions et relectures personnelles, Triology célèbre l’énergie du swing, la liberté du be-bop et le plaisir du jeu collectif. L’improvisation y occupe une place centrale, portée par un dialogue constant entre les musiciens et un sens aigu du groove.

Entre intensité rythmique, élégance et moments plus subtils, le trio propose un concert vivant et authentique, idéal pour les amateurs de jazz traditionnel revisité comme pour les curieux en quête d’une musique généreuse.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Triology

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Triology Biarritz a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Biarritz