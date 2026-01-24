Braderie de Biarritz Biarritz

Braderie de Biarritz

Centre ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Profitez de 3 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie Vendredi 17 Avril au dimanche 19 Avril 2026 organisée par les commerçants du centre ville.

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent LES PLUS GRANDES MARQUES A PRIX DEGRIFFES. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de maison…. .

Centre ville Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Braderie de Biarritz

