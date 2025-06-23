A4 (comme Lafeuille) Philippe LAFEUILLE Gare du Midi Biarritz

A4 (comme Lafeuille) Philippe LAFEUILLE

Quatre interprètes, quatre univers, pour un Puissance 4 de possibilités de jeux et de gestes… Une fois de plus, Philippe LAFEUILLE s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles à base de cheveux coupés en quatre… ou plutôt en une frénésie de franges. Laissant son imagination voguer aux quatre vents, il a inventé quatre à quatre des jeux chorégraphiques pour ses quatre danseurs (un danseur contemporain, un danseur hip-hop, un acrobate et un comédien) dont on ne sait jamais s’ils vont finir à quatre pattes ou les quatre fers en l’air. On retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature inimitable du plus feuillu des chorégraphes une proposition réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour et la poésie.

Un mélange de danse hot couture et d’humour rocambolesque pour tous. .

