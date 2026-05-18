LA SEMAINE DU GRAND I THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
LA SEMAINE DU GRAND I THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse jeudi 28 mai 2026.
Toulouse
LA SEMAINE DU GRAND I
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR
13.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-30 21:45:00
Date(s) :
2026-05-28
Pour ce dernier spectacle de l’année, nous vous réservons une belle
surprise une nouvelle création !
En effet, les improvisateurs du Grand i Théâtre ont encore des choses à
dire, à montrer, à expérimenter, à expulser, à tenter.
Bref, cette Carte Blanche est le spectacle de tous les possibles…
Alors soyez curieux et venez vivre cette nouvelle expérience en notre
compagnie. 13.8 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For this last show of the year, we have a wonderful surprise in store: a new creation!
surprise: a new creation!
L’événement LA SEMAINE DU GRAND I Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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