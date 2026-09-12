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La signature dans le tableau Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 10 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

La signature dans le tableau Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 18:00 – 19:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Dès la Renaissance, certains artistes signent leurs œuvres de leurs prénoms. Cependant, avant le 19e siècle, cette pratique est rare. Avec la montée du marché de l’art, et la dispersion des collections aristocratiques, la signature devient un indice d’authenticité. Symbole de l’émergence de l’artiste singulier, et pourtant liée aux traditions artisanales, la signature cursive se diffuse et contribue à la valeur de l’œuvre, comme celle de Jean-Auguste-Dominique Ingres.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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