La signature dans le tableau Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 18:00 – 19:15

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Dès la Renaissance, certains artistes signent leurs œuvres de leurs prénoms. Cependant, avant le 19e siècle, cette pratique est rare. Avec la montée du marché de l’art, et la dispersion des collections aristocratiques, la signature devient un indice d’authenticité. Symbole de l’émergence de l’artiste singulier, et pourtant liée aux traditions artisanales, la signature cursive se diffuse et contribue à la valeur de l’œuvre, comme celle de Jean-Auguste-Dominique Ingres.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

