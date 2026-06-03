Rasiguères

LA SOIREE GUINGUETTE DE TREMOINE RASIGUERES

5 Avenue de Caramany Rasiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Rasiguères à partir de 19h00 à la cave des Vignerons de Trémoine.

Les soirées guinguettes proposent une ambiance décontractée avec musique, restauration sur place, vins à déguster ou à emporter.

Tarifs 5€ l’entrée + un verre offert.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com

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5 Avenue de Caramany Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 11 82 contact@tremoine.com

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English :

Rasiguères from 7:00 pm at the Cave des Vignerons de Trémoine.

The guinguette evenings offer a relaxed atmosphere with music, on-site catering, wines to taste or take away.

Prices: 5? admission + a free glass.

RESERVATION ESSENTIAL!

Les Vignerons de Trémoine www.tremoine.com 04 68 29 11 82 contact@tremoine.com

L’événement LA SOIREE GUINGUETTE DE TREMOINE RASIGUERES Rasiguères a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES