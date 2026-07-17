La Souris Traviata, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

La Souris Traviata 10 et 17 octobre Bâtiment des Forces Motrices

Dès CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T10:35:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:35:00+02:00

La Souris Traviata

Atelier-spectacle pour les enfants accompagnés d’un adulte

Chanté et parlé en français

Durée 35

Conseillé à partir de 3 ans

Œuvre

Ça faisait un moment qu’on ne l’avait pas vue trottiner dans Genève… Le moins qu’on puisse dire, c’est que la Souris Traviata n’est pas découragée par les travaux du Grand Théâtre. Elle aussi a décidé de participer au Hors les murs ! Vous ne la connaissez pas encore ? La Souris Traviata, ce n’est pas n’importe quelle souris : elle a pour ambition de devenir chanteuse lyrique et pour cela elle travaille dur. À tel point qu’elle a la fâcheuse habitude de s’endormir dans les chaussures de notre chanteuse qui a besoin de l’aide des enfants et des adultes venus assister à la représentation pour la réveiller en douceur. On compte sur vous ?

Créée en 2021 en collaboration entre le Grand Théâtre et des professionnels de la petite enfance, La Souris Traviata a été le premier des ateliers-spectacles spécialement conçu par notre équipe pour les 3-6 ans accompagnés d’adultes. Lui ont succédé Colorama et son Monsieur Tout-gris, Dachenka le bébé chien malicieux puis Abracadabra et son chaudron magique. Aujourd’hui, la Souris revient pour un nouveau tour de piste. Ces ateliers-spectacles permettent de découvrir la voix lyrique avec des moments participatifs spécifiquement adaptés à la capacité d’attention des plus petits. Plus important encore, ils offrent de beaux moments partagés entre les enfants, les adultes qui les accompagnent et les artistes.

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/la-souris-traviata/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

Atelier-spectacle pour les enfants accompagnés d’un adulte

GTG / Ronald Curchod