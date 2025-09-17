La St Patrick au Meix Jura Le Meix Chaumergy

La St Patrick au Meix Jura Le Meix Chaumergy samedi 21 mars 2026.

La St Patrick au Meix Jura

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Venez fêter la St Patrick au Meix. Bière locale The Baboon de Poligny et Piz’Zah Chapo pour une soirée en toute convivialité.   .

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91  lemeixjura@gmail.com

L’événement La St Patrick au Meix Jura Chaumergy a été mis à jour le 2025-09-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)