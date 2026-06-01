La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes

La STAR à votre rencontre à l’Antipode Mercredi 3 juin, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Mercredi 03 Juin 15h30 – 18h00

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