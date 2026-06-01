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La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes

La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes

La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Antipode

Adresse : 75 avenue Jules Maniez

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

La STAR à votre rencontre à l’Antipode Mercredi 3 juin, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Mercredi 03 Juin 15h30 – 18h00

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Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 67 32 12 »}]
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