La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes
La STAR à votre rencontre à l’Antipode, Antipode, Rennes mercredi 3 juin 2026.
La STAR à votre rencontre à l’Antipode Mercredi 3 juin, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Mercredi 03 Juin 15h30 – 18h00
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STAR un sevice de RENNES MÉTROPOLE
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 67 32 12 »}]
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