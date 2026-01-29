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La station climatique de Sables d’Or-les-Pins Marches de l’Esplanade Fréhel

La station climatique de Sables d’Or-les-Pins Marches de l’Esplanade Fréhel jeudi 20 août 2026.

Lieu : Marches de l'Esplanade

Adresse : Allée des Arcades

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Fréhel

La station climatique de Sables d’Or-les-Pins

Marches de l’Esplanade Allée des Arcades Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

L’histoire commence au début des années 20 lorsque Roland Brouard et ses amis restent stupéfaits devant la beauté de la grève du Minieu. Avant, il y avait 90 hectares de landes et de dunes. Après il y a… Sables d’Or les Pins ! Visite commentée et illustrée par Jean-Yves Chatellier. A partir de 10 ans. 4 km à pied, prévoir chaussures de marche   .

Marches de l’Esplanade Allée des Arcades Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement La station climatique de Sables d’Or-les-Pins Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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