LA SUD LUB, La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

LA SUD LUB Samedi 23 mai, 10h00 La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

LA SUD LUB est une manifestation annuelle sur le sport-tourisme nature; la marche et le vélo en sont les pricipales activités; cette année l’accent est mis sur l’action « mai à vélo » et plusieurs activitées sont prévues:

1-Ballade VTT de 8 à 15 kilomètres autour de La Tour d’Aigues, par groupe de 12 personnes, accompagnées par le cyclo club, ravitaillement à l’arrivée , inscription sur le site de la sud lub.

2-Parcours de 15 kilomètres sur route à itinéraire cyclable au départ de La Tour d’Aigues vers Saint Martin de la Brasque, l’étang de La Bonde, et retour ; par groupe de 12 personnes, accompagnées par le cyclo club, ravitaillement à l’arrivée , inscription sur le site de la sud lub.

3-Parcours sécurité routière et passage niveau 1 et 2 du SRAV avec le club cycliste de La Tour d’Aigues

4-Atelier réparation de vélos, avec le soutien de l’association LACHOSE, la gestion par le cyclo club tourain et le partenariat de l’association le recyclette en Luberon.

5-bourse aux vélos d’occasion

6-Présentation de projets européens mené sur le territoire du Luberon, sur le stand EUROPE DIRECT

7-Atelier coloriage animé par le conseil municipal des enfants

8-stand du Parc Régional du Luberon présentant les actions et dispositifs en place sur le territoire du Parc autour de la mobilité douce.

La Tour d’Aigues Place du chateau La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lasudlub.fr »}]

La SUD LUB est un concept du tourisme sportif : plusieurs activités encadrées ! Au programme de la marche, randonnées vélo accompagnées sur route et VTT, ateliers mobilité douce .