La Symphonie des eaux Cabourg

La Symphonie des eaux

Jardins du Casino Cabourg Calvados

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Cet été les Jardins du Casino se transforment en scène féérique pour vous offrir une expérience inédite. Deux fois par soir, laissez-vous émerveiller par un ballet captivant de jets d’eau synchronisés aux jeux de lumière et à une musique envoûtante.

Après le succès des premières éditions, les Jardins du Casino se transforment à nouveaux en scène féérique pour vous offrir une expérience inédite. Deux fois par soir, laissez-vous émerveiller par un ballet captivant de jets d’eau synchronisés aux jeux de lumière et à une musique envoûtante. Un spectacle immersif d’environ 15 à 20 minutes, qui promet de sublimer vos soirées par sa magie et son élégance. Une invitation à rêver, à ne pas manquer ! .

Jardins du Casino Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : La Symphonie des eaux

This summer, the Jardins du Casino are transformed into a magical stage to offer you a unique experience. Twice a night, let yourself be enchanted by a captivating ballet of water jets synchronized with lighting effects and enchanting music.

