Paimpol

La Symphonie des Nuées

Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Comédie musicale: Sous le chapiteau, assistez à la représentation de la dernière création du Cirque Musical, un spectacle tendre et drôle, où musique, danse et marionnettes géantes invitent petits et grands à rêver, à rire et à s’émerveiller ensemble. .

Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83

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English :

L’événement La Symphonie des Nuées Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol