Paimpol

Les soeurs sourire Théâtre, création

2 rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un cabaret tout terrain! Deux exploratrices partent à la recherche d’un sourire enfoui dans les profondeurs de la terre. En retraçant le fil de ses origines, elles émettent des hypothèses, inventent son histoire et découvrent à qui il appartient. Cette enquête va les plonger dans la grande histoire du sourire à travers l’histoire de l’art jusqu’à l’histoire intime du sourire d’une personne. S’inspirant d’acteurs, de répliques de film, de l’absurdité, de la liberté des surréalistes et du collectage réalisé auprès des habitant.es de la résidence de Kersalic, Caroline Darchen et Bénédicte Guichardon vous invitent à un divertissement poétique et fantaisiste. L’origine de ce projet est de questionner notre rapport au sourire, ce lien qui nous rassemble et fait de nous une communauté d’êtres humains. La Cie L’astragale, implantée depuis trois ans en Côtes d’Armor, cherche, à travers cette création, un rapport direct et joyeux avec le public. .

2 rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les soeurs sourire Théâtre, création Paimpol a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol