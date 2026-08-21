La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu, Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer, Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer · Morlaix
Informations pratiques
La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu 19 et 20 septembre Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer Finistère
accueil de 10 personnes maximum dans l’atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition d’un ensemble présentant la capture par le dessin de la reproduction de la Tapisserie de Bayeux en 29 tableaux de format 80x80cm.
Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer Manufacture des Tabacs 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0777222913 http://alainlecoq.com Ancienne menuiserie de la Manufacture des Tabacs transformée en atelier d’artistes Manufacture des Tabacs – Place des Artistes
Une capture par le dessin
©Alain Le Coq
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- A la rencontre de l’Iran, avec Lucie Azema rencontre suivie d’un moment musical Morlaix 10 septembre 2026
- Kalligraphie, dialogues encrés entre l’inde et la france AADI Morlaix 12 septembre 2026
- Fest Noz avec Jean-Charles Guichen Le Sew Morlaix Morlaix 12 septembre 2026
- Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix 15 septembre 2026
- Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix 15 septembre 2026