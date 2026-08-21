La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu, Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer, Morlaix

Informations pratiques

La Tapisserie de Bayeux fait escale à la Manu 19 et 20 septembre Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer Finistère

accueil de 10 personnes maximum dans l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition d’un ensemble présentant la capture par le dessin de la reproduction de la Tapisserie de Bayeux en 29 tableaux de format 80x80cm.

Atelier Alain Le Coq et Yves Diemer Manufacture des Tabacs 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0777222913 http://alainlecoq.com Ancienne menuiserie de la Manufacture des Tabacs transformée en atelier d’artistes Manufacture des Tabacs – Place des Artistes

Une capture par le dessin

©Alain Le Coq