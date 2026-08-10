Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

La TDS® Sur les Traces des Ducs de Savoie

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-24 23:50:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-24

Belle, technique, sauvage, exigeante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la TDS qui relie le Val d’Aoste à la Savoie, à la découverte des villages du tour du Mont-Blanc et des massifs qui les entourent.

.

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beautiful, technical, wild and demanding there’s no shortage of adjectives to describe the TDS, which links Val d’Aosta to Savoie, exploring the villages of the Tour du Mont-Blanc and the surrounding mountains.

L’événement La TDS® Sur les Traces des Ducs de Savoie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc