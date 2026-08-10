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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

La TDS® Sur les Traces des Ducs de Savoie Chamonix-Mont-Blanc

mardi 25 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
23:50:00
Adresse
Le Tour du Mont Blanc
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

La TDS® Sur les Traces des Ducs de Savoie

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24 23:50:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-24

Belle, technique, sauvage, exigeante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la TDS qui relie le Val d’Aoste à la Savoie, à la découverte des villages du tour du Mont-Blanc et des massifs qui les entourent.
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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51  info@ultratrailmb.com

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English :

Beautiful, technical, wild and demanding there’s no shortage of adjectives to describe the TDS, which links Val d’Aosta to Savoie, exploring the villages of the Tour du Mont-Blanc and the surrounding mountains.

L’événement La TDS® Sur les Traces des Ducs de Savoie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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