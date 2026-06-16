La télévision Gala de danse par Danse D’Liré Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
La télévision Gala de danse par Danse D’Liré Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon samedi 27 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
La télévision Gala de danse par Danse D’Liré
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 20:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez assister à un spectacle de danse Modern jazz en compagnie de deux danseurs de Danse avec les stars.
Profitez du gala annuel de l’association Danse D’Liré avec la participation de Calisson Goasdoué et Jordan Mouillerac, danseurs et chorégraphes professionnels. Vous pourrez aussi rencontrer les danseurs de DALS de façon privilégiée.
Pour tout renseignement, contactez l’adresse mail.
Réservez avant le lundi 22 juin. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire dansedlire@gmail.com
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English :
Come and enjoy a modern jazz dance show with two dancers from Danse avec les stars.
L’événement La télévision Gala de danse par Danse D’Liré Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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