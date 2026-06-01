Séance Chi kung et Thaï chi chuan Salle René Bossard Ancenis-Saint-Géréon
Séance Chi kung et Thaï chi chuan Salle René Bossard Ancenis-Saint-Géréon mardi 16 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Séance Chi kung et Thaï chi chuan
Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:30:00
fin : 2026-06-16 12:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Découvrez les arts martiaux à travers le Chi Kung et le Thai chi chuan.
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Pour adultes et seniors.
Contactez l’adresse mail pour tout renseignement. .
Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire lartdelapause44@gmail.com
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English :
Discover martial arts through Chi Kung and Thai chi chuan.
L’événement Séance Chi kung et Thaï chi chuan Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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