Séance Chi kung et Thaï chi chuan Salle René Bossard Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Séance Chi kung et Thaï chi chuan

Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-06-16 12:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Découvrez les arts martiaux à travers le Chi Kung et le Thai chi chuan.

Préparez votre tenue de sport et venez découvrir deux disciplines sportives de bien-être avec l’association l’Art de la pause en portes ouvertes à Ancenis-St-Géréon.

Pour adultes et seniors.

Contactez l’adresse mail pour tout renseignement. .

Salle René Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire lartdelapause44@gmail.com

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English :

Discover martial arts through Chi Kung and Thai chi chuan.

L’événement Séance Chi kung et Thaï chi chuan Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis