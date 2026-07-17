La Tempête, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

La Tempête 16 – 26 septembre Bâtiment des Forces Motrices

Dès CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

La Tempête

Opéra de Frank Martin

Livret d’August Wilhelm von Schlegel et Johann Ludwig Tieck

d’après la pièce de William Shakespeare

Traduction française de Pauline Martin

Créé le 17 juin 1956 à l’Opéra de Vienne

Nouvelle production!

Chanté en français avec surtitres en français et anglais

Durée 3h entracte compris

Conseillé à partir de 12 ans

Distribution

Direction musicale Thierry Fischer

Mise en scène, scénographie et costumes Netia Jones

Lumières Malcolm Rippeth

Vidéos Lightmap

Direction du Chœur Mark Biggins

Prospero Stéphane Degout

Miranda Catherine Trottmann

Ferdinand Julien Dran

Alonso Nicolas Cavallier

Sebastian Edwin Crossley-Mercer

Antonio Léo Vermot-Desroches

Gonzalo Christian Immler

Adrian Glen Cunningham

Caliban Alex Rosen

Trinculo François Rougier

Stephano Christophe Gay

Le Maître d’équipage Georgiy Derbas-Richter

Ariel Joseph Chosson

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Nouvelle production en coproduction avec l’Opéra national du Rhin

En collaboration et dans le cadre du projet artistique et patrimonial de l’Association L’Odyssée Frank Martin

Œuvre

Un tonnerre assourdissant, des vagues démontées, un ciel noir traversé d’éclairs : le navire du roi de Naples n’a pas résisté longtemps à la tempête qui s’est abattue sur lui. Ses rescapés ont échoué sur une île perdue en mer. Par petits groupes, ils découvrent ce lieu mystérieux et envoûtant, où résonnent des sons mélodieux venus de nulle part. Leur naufrage n’est cependant pas le fruit du hasard, mais le premier acte d’une machination ourdie par Prospero, l’ancien duc de Milan, dont ils ont précipité la chute douze ans plus tôt. Celui-ci a trouvé refuge sur cette île lointaine où il a élevé sa fille Miranda. Grâce aux sciences occultes, il tient sous sa coupe le monstre Caliban et surtout l’esprit Ariel, pièce maîtresse de sa vengeance.

Frank Martin entreprend en 1952 une adaptation lyrique en allemand de La Tempête de Shakespeare qui sera créée à l’Opéra de Vienne en 1956. Séduit par la musicalité de cet univers enchanté, il compose une partition chatoyante au service de la richesse du texte shakespearien, portée par un orchestre symphonique et un ensemble avec clavecin en coulisses. En 1967, il en présente à Genève une version française dans laquelle Ariel est interprété par un comédien secondé par les voix du chœur. Près de soixante ans plus tard, celle-ci retrouve l’affiche du Grand Théâtre sous la direction du chef Thierry Fischer, spécialiste du compositeur genevois. Inspirée par le Bâtiment des Forces Motrices qui accueille son spectacle, Netia Jones fait de la « fée » électricité la source des pouvoirs d’un savant campé par Stéphane Degout, et utilise la magie de la vidéo pour invoquer les esprits et déchaîner les éléments.

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/la-tempete/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

Opéra de Frank Martin

GTG / Ronald Curchod